Hoge onderscheiding voor Anne d’Ieteren

Paradressuur-coach, sportbestuurder en voormalig dressuuramazone Anne d’Ieteren heeft de Orde van Verdienste van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) in ontvangst genomen. Deze hoge onderscheiding is nog maar acht keer toegekend.

Anne d’Ieteren is al 42 jaar actief voor het BOIC. Ze is een succesvolle coach van paradressuurcombinaties en voorzitter van het Belgisch Paralympisch Comité.

Geen Spelen in Moskou

Zelf was d’Ieteren een succesvolle dressuuramazone. Met Juroto werd ze zes keer kampioen van België. In 1980 was Anne d’Ieteren gekwalificeerd voor deelname aan de Olympische Spelen van Moskou. Het was voor d’Ieteren een grote teleurstelling, toen de Belgische overheid besloot dit evenement te boycotten.

Bron: Horses.nl/Equibel