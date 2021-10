Hoge scores voor Dinja van Liere en Amber Hage in Subli Competitie Varsseveld

Er werden mooie scores gehaald op de selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden op zaterdag 9 oktober in Varsseveld. In de rubriek voor vierjarige dressuurpaarden was Amber Hage met Mercurius ACM (v. Dream Boy) de allerbeste met een score van 84,80. Bij de vijfjarigen liet Dinja van Liere haar twee paarden goed zien in de ring en pakte zowel de eerste en de eerste prijs in deze rubriek.

In de rubriek voor vierjarigen konden juryleden Jurgen van Baal en Ineke Jansen mooie punten kwijt aan de twintig combinaties in de baan. Amber Hage stak er in de uitslag met kop en schouders bovenuit met haar vierjarige talent Mercurius ACM. Jurylid Jurgen van Baal was dan ook erg te spreken over deze combinatie: ‘Het paard Mercurius ACM van Amber liet drie zeer goede gangen zien. Vooral de draf en galop waren heel sterk en die hebben we dan ook beloond met negens. Dit paard liep voor zijn leeftijd echt uitzonderlijk goed bergop, met een mooie ontspanning en goede constante zelfhouding. Het gehele beeld was heel harmonieus, precies wat we graag willen zien. We waren er dan ook echt van onder de indruk. Amber wist haar paard ook zeer netjes voor te stellen. Net als de nummer twee en drie overigens. Dinja van Liere en Bart Veeze zijn twee ervaren ruiters die hun paarden op een nette manier weten te presenteren. Ze laten de paarden echt in hun waarde en laten veel ruitergevoel zien, wat zeker bij jonge paarden heel belangrijk is. McLaren (v. Morricone) die met Dinja van Liere als tweede eindigde, was echter net iets minder krachtig dan de winnaar. Vlak daarachter eindigde Bart Veeze met My Leza ZI (v. Blue Horse Zack) op de derde plaats. Zijn paard liet iets minder achterbeen zien, maar werd alsnog in een mooie balans voorgesteld. We waren in deze rubriek meer dan tevreden over de kop van het klassement en hebben deze wedstrijd met veel plezier gejureerd.’

Vijfjarige paarden

De rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden werd op naam geschreven van Dinja van Liere en Labarron (v. For Romance). Deze combinatie behaalde een score van 85,80 en toonde zich daarmee de sterkte van deze leeftijdscategorie. Met haar tweede troef Leonidas (v. Trafalgar) reed Dinja ook zeer sterk en eindigde hierdoor ook op tweede plaats met een nipt verschil van iets meer dan een half procent. Het podium werd aangevuld met Diederik van Silfhout die zijn vijfjarige talent Lavatijn van Kairos (v. Expression) naar een prachtige score van 84 reed.



Uitslagen Subli Competitie Jonge Dressuurpaarden 9 oktober Varsseveld



Vierjarigen