Hoogste bedragen tweede KWPN-online voor twee fokmerries

Beide merries hadden ook veulens in de collectie, die in de top tien eindigden. Champion du Sinaa-dochter Nirsinaa (v. Zirocco Blue) eindigde met een bedrag van 5.500 euro op de vierde plaats en het merrieveulen van Byazinthe Nachinthe P. (v. Quasimodo van de Molendreef) stond met 4.250 euro op de negende plek.

Veilingtopper veulens

Het schimmelhengstje Nelson (v. Grand Slam VDL) was de veilingtopper bij de veulens. De virtuele hamer viel voor deze zoon van een Up to Date-moeder bij 6.000 euro. Nyazinthe P. (v. Harley VDL) was op de eerste KWPN-online veulenveiling van dit jaar de veilingtopper en kwam in deze tweede editie opnieuw onder de hamer. Deze halfzus van Byazinthe werd deze keer virtueel afgeslagen voor een bedrag van 5.500 euro, net iets minder dan de eerste keer.

Omzet

De totale omzet van de veiling bedroeg 125.500 euro. Daarmee kwam het gemiddelde bedrag uit op 3.922 euro en dat is 300 euro meer dan het gemiddelde van de eerste veiling. Zeven van de veulens werden verkocht naar het buitenland, de fokmerries en de andere veulens werden door Nederlandse bieders gekocht. Voor een veulen kwam geen bieding.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl