Hoogste punten in Midden-Beemster voor dochter van Ebony

Inspecteur Dirk Reijne vormde samen met Marcel Beukers de jury voor vandaag. Van de zeven springmerries gingen er vijf met het sterpredikaat naar huis, bij de dressuurpaarden waren dat er negentien.

Stalgenoten bovenaan

Stal Keppel deed goede zaken bij de springmerries. Hun zelfgefokte Kentucky Paulowna (Numero Uno uit Californie-S Z elite sport-spr pref PROK v.Carthago) scoorde 80/80. “Een echte Numero Uno om te zien: heel aansprekend, met een mooie voorhand, zeer goed fundament en veel ras. Galopperen doet ze met goede balans en een sterk achterbeengebruik. Op de sprong heeft ze snelle reflexen en ruim voldoende bascule”, licht Dirk Reijne toe. Met 75/85 sprong ook stalgenote Levita PB Z (Levisto Z uit Vantiels Esprit elite sport-spr prest PROK, fokker P. Bastiaansen uit Tilburg) overtuigend. Deze merrie is een halfzus van de KWPN-erkende hengst Carrera VDL. “Een zeer bloedgemaakte merrie, met hard en droog fundament en ze zou iets meer bespiering in de bovenlijn mogen hebben. Springen doet ze heel goed, en ook in draf liet ze haar kwaliteiten zien. Ze galoppeert met veel gemak en balans. Ze springt met zeer goede reflexen, een goede techniek met telkens een extra sprongafloop, en veel atletisch vermogen.”

Karabel

Bij de dressuurpaarden spande Karabel (Ebony uit Darabel elite IBOP-dres sport-des pref van Westpoint) van fokker Stal 104 de kroon met 85/85. “Dit is een heel goed gemodelleerde, zeer rassige merrie met een mooie voorhand en hard fundament. Ze draaft zoals je het graag wilt zien: met een hele goede techniek in zowel het voor- als het achterbeen, veel lichaamsgebruik en balans. Daar hebben we haar 90 punten voor gegeven. Ook de galop kenmerkt zich door balans en een goed achterbeengebruik en ze maakt een mooie houding van nature.”

80/85

Met 80/85 deed de De Niro-dochter Kiss Of Rose (uit Coosje elite EPTM-dres PROK van Johnson) van fokker Jacatra BV goede zaken. “Dit is een goed in het rechthoeksmodel staande merrie met zeer correct fundament, een mooie lange hals en een aansprekend front. Voor zowel de draf als de galop hebben we haar 85 punten gegeven. Ze beweegt met veel techniek in de benen, goede souplesse en een krachtig achterbeengebruik.”

Drie keer 80/80

Drie merries kregen 80/80. Allereerst de goed gemodelleerde en over veel uitstraling beschikkende Kyra KF (uit Buvonne KH elite sport-dres PROK van Ungaro, fokker F. Kroon uit Oostwoud) van Stoeterij ’t Centrum. “Deze merrie heeft drie goede basisgangen, met daarin een goede beentechniek, veel kracht vanuit het achterbeen en ruim voldoende houding.” Ook Katilinda (Ampère uit Atilinda M keur IBOP-dres sport-dres pref van Negro) van fokker Stal 104 kwam uit op 80/80. Dit is een goed ontwikkelde, rassige merrie met een goede bovenlijn en mooie voorhand. “Voor zowel de draf als galop hebben we haar 85 punten gegeven, want dit doet ze met een goede beenzetting, veel souplesse en ruim voldoende houding.” Eerder dit jaar slaagde zij al met 76,5 punten voor de IBOP. Ook Kyruzelma (Uphill uit Ruzelma ster pref prest van Darlington) van fokker Gert-Willem van Norel en mede-geregistreerde M. Verkaik uit Nieuw-Vennep kwam uit op 80/80. Dit is een volle zus van de KWPN-goedgekeurde hengst Briljant en zij staat goed in het rechthoeksmodel, is sterk bespierd en heeft zeer goed fundament. Ze heeft een goede, schrijdende stap met daarin een goed lichaamsgebruik en ze draaft met veel techniek in de benen.

Bron: KWPN