Horse Event organiseert eerste Nationale Paarden en Pony Telling

In het kader van inzicht in het wel en wee van de Nederlands paarden en pony's heeft Horse Event dit jaar een Nationale Paarden en Pony Telling georganiseerd. Dit onderzoek, waarbij pony- en paardenminnend Nederland gevraagd wordt naar het paard of pony waarvoor ze verantwoordelijk zijn, loopt van 21 tot 27 juni.

Tijdens de Nationale Paarden en Pony Telling wordt er via een korte vragenlijst aan pony- en paardenminnend Nederland gevraagd naar het paard of pony waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Naast het aantal paarden en pony’s wordt er ook gevraagd naar algemene kenmerken, huisvesting, voermanagement en training. Op deze manier hoopt de organisatie een beter inzicht te krijgen in het wel en wee van paarden en pony’s in Nederland.



Van Shetlander tot Belgisch trekpaard



De organisatie hoopt uiteraard op vele reacties, zodat er een goed beeld gevormd kan worden. Er gelden dan ook geen restricties voor een deelname. Of je nu verantwoordelijke bent voor een (top)sportpaard, Shetlander of Belgisch trekpaard, alle paarden tellen mee tijdens de Nationale Paarden en Pony telling.



Meedoen



Van 21 tot 27 juni kun je via Horse-event doorklikken naar een digitale vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst kost je niet meer dan 5 minuten. Zodra je de vragenlijst verstuurd, is je deelname definitief. Deelnemers maken kans op prijzen en in augustus deelt Horse Event de leukste feiten en weetjes uit het onderzoek.

Bron: Persbericht