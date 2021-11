Horses.nl introduceert ‘Springsport kort’

Horses.nl heeft vandaag een nieuwe rubriek geïntroduceerd: 'Springsport kort'. In deze rubriek, te vinden op het midden van de homepage (onder 'nieuws van onze partners'), wordt direct gelinkt naar uitslagen van internationale springrubrieken.

Weekenden met meer dan tien internationale springconcoursen zijn geen uitzondering op de tegenwoordige FEI-kalender en daarom gaat Horses.nl wat selectiever om met de berichtgeving over Nederlandse successen in internationale rubrieken op lager niveau (jeugdrubrieken, jonge paarden-rubrieken, 1,40m.- en 1,45m.-rubrieken). We blijven dus nog steeds melding maken van deze successen, alleen nu met een directe link naar de uitslag.

