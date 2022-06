Horses.nl is vernieuwd: overzichtelijker en gebruiksvriendelijker

Horses.nl heeft drie jaar geleden met de vernieuwde website topics geïntroduceerd, waarmee u als ingelogde bezoeker de website kon personaliseren. We zijn daarna natuurlijk niet stil blijven zitten en hebben de site verder ontwikkeld. Een vernieuwde versie van de homepage staat inmiddels live zoals u waarschijnlijk al heeft gemerkt.

De topics die u mogelijk gebruikte, verdwijnen weer omdat we na een uitgebreide analyse van de gebruikersdata hebben moeten vaststellen dat de meeste van onze bezoekers geïnteresseerd zijn in al het paardennieuws en niet slechts bepaalde topics.

Daarnaast namen de topics veel servercapaciteit in beslag. We hopen met de vernieuwing van de website een slag te maken in de gebruiksvriendelijkheid en de snelheid van de site.

Horses personaliseren door je te abonneren op topics kan dus niet meer, wel hebben we de homepage overzichtelijker gemaakt en ingedeeld op basis van bepaalde categorieën. Daardoor blijft het makkelijk om het nieuws te volgen dat u wilt volgen. Ook blijven de categorieën (bekend van topics) bestaan en kun je met een klik op de muis alles lezen over een bepaalde categorie.

We hopen dat de vernieuwing van de homepage u bevalt. Als u feedback heeft horen we dat graag via [email protected]