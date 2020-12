Horses.nl jaaroverzicht 2020: Hitte en het koelen van paarden

2020 was voor ons allemaal een bijzonder jaar, en dat hebben we ook gezien aan de kijkcijfers van Horses.nl. In de laatste dagen van dit jaar zet de redactie van Horses.nl de gebeurtenissen, onderwerpen en discussies op rij die het meeste bezoek genereerden op onze site. Op 10 geen vreselijk ongeluk, geen ellende, geen spectaculaire verkoop maar een bericht uit 2019 over het koelen van paarden!

Eén van de allermeest gelezen berichten van afgelopen jaar is het van HorseandHound overgenomen artikel waarin de Britse wetenschapper David Marlin zijn visie gaf op het koelen van paarden. Geplaatst in de zomer van 2019!

Gekissebis van geleerden

Prof. em. dr. Jos Noordhuizen las dat artikel ook op Horses.nl en voelde zich genoodzaakt om op de stellingen van Marlin te reageren. Wat zich vervolgens afspeelde op Horses.nl leek gegrepen uit het boek ‘Onder professoren’ van W.F. Hermans. Marlin kwam weer met een tegenreactie en dat hele gebissebis van de geleerden uit 2019 zorgde ook in 2020 weer voor pieken in onze statistieken.

Heet

Dit jaar was het ook heet: notabene precies in het weekend dat het NK Springen na de eerdere afgelasting in Mierlo gepland was in De Peelbergen. En precies dat zorgde voor wat opschudding. De Sectorraad Paarden had namelijk in juni 2020 het nieuwe protocol extreme temperaturen gepresenteerd. Een van de dingen die in dat protocol staan: geen wedstrijden bij voorspelde temperaturen van boven de 35 graden. Vervolgens bleek dat de soep toch niet zo heet geheten werden en dat de KNHS naar eigen zeggen geen wedstrijden kán afgelasten. Er volgde slechts een advies om het welzijn van de paarden voorop te zetten.

Aangepast programma en binnen losrijden

Op de Peelbergen leden de paarden overigens niet: het programma werd aangepast, er kon in de koele binnenhal worden losgereden en uitgestapt en alleen voor het rondje in de ring moesten de paarden even de zon in. Sterker nog: na afloop bleek het ook een mooie test voor Tokio om te zien hoe de paarden op de hitte reageren.

Lauwe welzijnssoep

Maar de gang van zaken riep wel weer vragen op. “Als elke keer weer blijkt dat de welzijnssoep toch niet zo heet gegeten wordt als het even niet uitkomt, dan kun je die nadruk op welzijn ook wel weer schrappen uit de statuten en het algemeen reglement. En dan kun je de tuigpaardmannen ook wel op VERT-wedstrijden laten rijden met een opzet”, schreef Rick Helmink in een column over het (niet) handelen van de KNHS.

Bron: Horses.nl