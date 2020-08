Horses.nl Veulenkeuring: Il Divo-zoon Promise Me van Sander Bloem wint

Voor de tweede ronde van de Horses.nl Veulenkeuring voor dressuurveulens werden 22 veulens opgegeven. Hippische duizendpoot Wendy Scholten (dressuur- en springamazone, handelaar, journaliste en PR-vrouw) beoordeelde de dressuurveulens en kroonde Promise Me (Il Divo x Ferro x Goodtimes) van Sander Bloem tot kampioen.

“Allereerst, wat een geweldig initiatief is dit van Horses.nl om fokkers de kans te geven om hun veulens een podium te geven”, zegt Wendy Scholten over de Horses.nl Veulenkeuring.

Laagdrempelig en groot bereik

“De deelname is laagdrempelig en het bereik is groot. Ik koop elk jaar enkele spring- en dressuurveulens en de voorselectie vindt vaak plaats op basis van video’s. Een aantal aangekochte veulens spotte ik op Social Media, wat door de jaren heen een belangrijke afzetmogelijkheid is geworden voor fokkers.”

Bewust van wat een klant wil zien

“Met de online Horses.nl veulenkeuring worden fokkers denk ik nog wat bewuster van wat een klant graag wil zien. Stand, stap, draf en galop (en liefst ook nog een stukje stap richting degene die filmt). Niet elke fokker fokt om te verkopen, maar als de afzet wel belangrijk is is het goed om te weten hoe je ze het beste presenteert.”

Lastige taak

“Het filmen van veulens, zeker in hun eigen omgeving waar ze nergens meer van onder de indruk zijn, kan een lastige taak zijn en dat was in sommige video’s ook wel terug te zien. Sommige veulens waren echter niet in stap of galop te zien en daar had de inzender best nog wat meer aandacht aan mogen besteden. Persoonlijk zie ik graag veulens met veel lossigheid en ruim voldoende zelfhouding en dat zullen jullie ook zien in de top-3 klassering.”

Met stip bovenaan

“Met stip bovenaan staat bij mij het hengstveulen Promise Me (Il Divo x Ferro) van fokker S.M.C. Bloem. Een nog jong veulen van 14 juni dat uitblinkt in souplesse en cadans en veel techniek van draven heeft, met veel buiging in de gewrichten en goede onderbreng van het achterbeen. Ook in galop valt zijn mooie silhouet op. Eentje om in de gaten te houden!”

Promise Me is de halfbroer van kampioensringhengst Knock-Out (v. Expression), die bij Andreas Helgstrand op stal staat.

Echte eyecatcher op 2

“Is deze te koop?”, vraagt Wendy Scholten direct bij Picasso’s Game (Toto jr x Easy Game) van Paardenfokkerij Smilda. “Op veel fronten opvallend veulen. Vanwege zijn kleur een eyecatcher, maar hij maakt zich ook mooi in beweging. Veel oprichting, een mooie techniek van draven met veel balans, een goede stap en een galop met veel afdruk. Hij zou iets meer lengte in het lichaam mogen hebben, al is hij hier op de video nog jong en staat er over een paar maanden waarschijnlijk een veel royaler veulen!”

De blikvanger uit de stam van Samber is overigens al verkocht door Ronnie en Natasja Smilda.

Weer Wolfshoeve-veulen in top 3

“Derde wordt Viva la Vita (Valverde x Danone I), geboren op 21 juni en gefokt door Wolfshoeve Training VOF & Dobavita Bvba. Dit jonge veulen heeft een prachtige zelfhouding en scoort het hoogst op haar draf, waarin ze veel tact, balans en afdruk toont. De galop is wat gespannen en vlug en moeilijker te beoordelen. In stap kon ze nog wat meer uit de schouder bewegen, maar is ze wel mooi tactzuiver, correct en goed van ruimte.”

In de eerste ronde leverde De Wolfshoeve met Uriah van de Wolfshoeve (v. Blue Hors Don Olymbrio) ook al de nummer 2.

Uitslag Horses.nl Veulenkeuring dressuur ronde 2

Kampioen

Promise Me

Hengstveulen

Il Divo x Ferro

Geb. 14 juni 2020

Fokker: S.M.C. Bloem

Commentaar Wendy Scholten: “Een nog jong veulen van 14 juni dat uitblinkt in souplesse en cadans en veel techniek van draven heeft, met veel buiging in de gewrichten en goede onderbreng van het achterbeen. Ook in galop valt zijn mooie silhouet op. Eentje om in de gaten te houden!”

Reservekampioen

Picasso’s Game

Hengstveulen

Glock’s Toto jr x Easy Game

Geb. 4 mei 2020

Fokker: Paardenfokkerij Smilda

Commentaar Wendy Scholten: “Op veel fronten opvallend veulen. Vanwege zijn kleur een eyecatcher, maar hij maakt zich ook mooi in beweging. Veel oprichting, een mooie techniek van draven met veel balans, een goede stap en een galop met veel afdruk. Hij zou iets meer lengte in het lichaam mogen hebben, al is hij hier op de video nog jong en staat er over een paar maanden waarschijnlijk een veel royaler veulen!”

Plaats 3

Viva la Vita

Merrieveulen

Valverde x Danone I

Geb. 21 juni 2020

Fokker: Wolfshoeve Training VOF & Dobavita Bvba

Commentaar Wendy Scholten: “Dit jonge veulen heeft een prachtige zelfhouding en scoort het hoogst op haar draf, waarin ze veel tact, balans en afdruk toont. De galop is wat gespannen en vlug en moeilijker te beoordelen. In stap kon ze nog wat meer uit de schouder bewegen, maar is ze wel mooi tactzuiver, correct en goed van ruimte.”

Niet geplaatste dressuurveulens (in willekeurige volgorde)

Phiralda

Merrieveulen

Winningmood x Oscar

Geb. 1 juni 2020

Fokker: S.M.C. Bloem

Commentaar Wendy Scholten: “Ik mis bij dit merrieveulen iets de bergopwaartse tendens en oprichting, maar het is een goed ontwikkeld merrieveulen dat een fijne, lichtvoetige manier van draven heeft met een goede schoudervrijheid en mooie cadans.”

Paddington vd Markvallei

Hengstveulen

Ferdeaux x Krack C

geb. 15 mei 2020

Fokker: Marischka Bogaert

TE KOOP

Commentaar Wendy Scholten: “Wellicht had dit hengstveulen dat op de video nog heel jong is, hoger kunnen scoren als de stap en galop gefilmd was. Hij mocht nog wat meer lossigheid en ruimte tonen, maar hij draaft met veel oprichting en lijkt veel techniek in de benen te hebben.”

Perfect Style

Hengstveulen

In Style x Sixth Sense

Geb. 10 mei 2020

Fokker: Marischka Bogaert

TE KOOP

Commentaar Wendy Scholten: “Ook dit hengstveulen is op de video nog heel jong. Hij draaft met veel tritt, voorbeentechiek en cadans. Hij kon hier nog iets royaler in het front zijn. De stap en galop zijn niet gefilmd.”

Patchi

Hengstveulen

Toto jr x Johnson

Fokkers: S. Wijnveen en J. Korenberg

Commentaar Wendy Scholten: “Deze ken ik! Uit deze moeder heb ik al twee veulens en met haar halfbroer Giovanni WS hoop ik de overstap te maken naar de Zware Tour. Ook dit is een royaal ontwikkeld, grootramig hengstveulen. In stap mag hij nog nog iets meer door het lichaam schrijden. De draf, zijn beste gang, is goed van ruimte en cadans. In galop mag hij nog iets meer bergopwaartse tendens tonen.”

Princeton

Hengstveulen

De Royal x Johnson

Geb. 5 mei 2020

Fokker: Luc Luyckx

TE KOOP

Commentaar Wendy Scholten: “Een sympathiek veulen om te zien. Rassig, voorzien van een mooie halsvorm en veel uitstraling in het hoofd. In beweging heeft hij ook een mooie zelfhouding, maar zou hij nog iets royaler uit de schouder mogen bewegen en meer ruimte en souplesse in de galop mogen tonen om hoger te scoren.”

Pieter

Hengstveulen * (doet mee in categorie dressuur én TP/GP)

Kaiser Weltino x Delviro HBC

Geb. 3 juni 2020

Fokker: R. Koekoek

TE KOOP (t.e.a.b.)

Commentaar Wendy Scholten: “Een nog heel jong veulen met een aansprekend hoofd. Hij zou nog wat meer ontwikkeld mogen zijn en meer afdruk in beweging mogen tonen.”

Powerbank

Hengstveulen* (doet mee in categorie dressuur én TP/GP)

For Ferrero x Saffraan

Geb. 23 maart 2020

Fokker: Fam. Freriks, Arnhem

evt. te koop

Commentaar Wendy Scholten: “Wat een luxe veulen. Royaal ontwikkeld, grootramig en veel ras. Mag nog wat meer door het lichaam stappen en schoudervrijheid kunnen tonen. Nette draf, de galop is op de video gespannen en moeilijk te beoordelen.”

Ponte Da Barca VDH (D-OC)

Dettori x Upper-Class

Geb. 16 april 2020

Fokker: S. Guth en R. van den Heuvel

TE KOOP

Commentaar Wendy Scholten: “Veulen dat iets zwaarder van model is. Kon in draf en galop nog wat meer afdruk en souplesse tonen.”

Priceless

Merrieveulen

Fontaine TN x Brainpower.

Geb. 15 juni 2020

Fokker: Amanda van der Meij-De Bie

Commentaar Wendy Scholten: “Een jong veulen met ras waarbij het achterbeen op de video wat lang en gebogen aandoet in beweging en nog wat meer aan kracht moet winnen.”

Phyrona

Merrieveulen

Kaiser Weltino x Governor

Geb. 15 mei 2020

Fokker: T. en K. Jongsma-Jacobi, Katlijk

Commentaar Wendy Scholten: “Heel sympathiek veulen dat zich graag mooi maakt in beweging. De draf valt op vanwege de goede tact, cadans en ruimte. De hakken gaan wel iets veel richting de staart. De galop lijkt wat vlak en strak, waarschijnlijk door spanning.”

Pole Position

Hengstveulen

Lennox US x Davino V.O.D.

Geb. 12 mei 2020

Fokker: T. en K. Jongsma-Jacobi, Katlijk

Commentaar Wendy Scholten: “Royaal ontwikkeld en goed bespierd veulen dat iets gezonken is in het middenstuk. Hij blijft iets hoog in zijn croupe in beweging, maar valt op door zijn mooie zelfhouding, tact en balans in draf. De galop is niet goed te beoordelen.”

Peekaboo AS

Hengstveulen

Le Formidable x Damon Hill

Geb. 20 april 2020

Fokker: Orlanda Dragman-Ebbelaar

Commentaar Wendy Scholten: “Een goed ontwikkeld veulen met een mooie zelfhouding, dat in z’n geheel nog wat meer afdruk mag tonen in beweging.”

Painted Unique AS

Merrieveulen

Secret x Damon Hill

Geb. 20 april 2020

Fokker: Orlanda Dragman-Ebbelaar

Commentaar Wendy Scholten: “Wat een aparte aftekeningen! Een voldoende ontwikkeld merrieveulen met een lichtvoetige manier van bewegen. Ze kon nog iets meer kracht tonen en een wat meer souplesse in galop.”

Philou-Nora

Merrieveulen

Winningmood x Special D

Geb. 11 juni 2020

Fokker: Y. Nusselder

Commentaar Wendy Scholten: “Jong, charmant veulen dat zich moeilijk laat vergelijken met de oudere veulens. Het achterbeen kon wat meer onderbreng tonen, de galop lijkt wat vlak.”

Paragon

Hengstveulen

Impresario x Winningmood

Geb. 7 mei 2020

Fokker: S.M.C. Bloem

Commentaar Wendy Scholten: “Goed ontwikkeld hengstveulen met een sterke bovenlijn en aansprekende uitstraling. De stap was wat weinig door het lichaam, de draf is goed van ruimte en oprichting, het achterbeen doet iets stuwend aan.”

Pleasure is Mine

Hengstveulen

Geniaal x Houston

Geb. 11 juni 2020

Fokker: Mariska van der Vliet-Spies

Niet te koop

Commentaar Wendy Scholten: “Een merrieveulen dat wat royaler gelijnd mag zijn. De stap is goed, de draf en galop missen wat afdruk.”

Par Excellence

Merrieveulen

Le Formidable x Ampere

27 maart 2020

Fokkers: Rik van Gils en Christine Puttevils

Eigenaar: Saskia Poel

Commentaar Wendy Scholten: “Royaal merrieveulen met een opvallende draf. Het royale voorbeengebruik zien we in stap helaas niet terug. Het voorbeen neigt op stand wat naar de holle kant.”

NN

Hengstveulen

King Karim x Florencio

Geb. 12 juni 2020

Fokker: K.E. Reitsma

Commentaar Wendy Scholten: “Een nog jong, rassig veulen dat een fijne cadans in draf toont. De galop is niet te beoordelen.”

Papillon

Merrieveulen

Donier x Nero

Geb. 15 mei 2020

Fokker: Peter Tomassen

Commentaar Wendy Scholten: “Rassig veulen met uitstraling in het hoofd. Zou wat meer afdruk en souplesse in beweging kunnen tonen.”

Uitslag

Het op een rijtje zetten van paarden en vervolgens één paard op het schild heffen is onder fokkers een erkend volksvermaak. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, maar discussie zien we natuurlijk graag op onze website en op facebook. We horen graag wat uw favoriet is van deze 22 veulens.

Alle inzenders bedankt!

De redactie van Horses.nl wil alle inzenders bedanken voor het sturen van de video’s. We hopen dat we u in deze tijden op deze manier kunnen helpen om uw veulen aan een groot publiek te tonen. Bij veulens waarvan de fokkers expliciet hebben aangegeven dat hun veulen te koop is, staat dit vermeld.

Horses.nl dressuurveulen van het Jaar

De top 3 van deze ronde dingt ook mee naar de titel Horses.nl dressuurveulen van het Jaar, net zoals de top-3 van de eerste ronde. In die finale met de drie toppers uit ronde 1 en 2 heeft u het voor het zeggen. De bezoekers van Horses.nl kunnen dan stemmen op hun favoriet.

