Horseware deken wint innovatieprijs

Horseware Ireland heeft de SPOGA Top Innovation Award gewonnen op de gerenommeerde internationale hippische vakbeurs die plaatsvindt in Keulen, Duitsland van 3 tot 5 februari. Slechts vijf producten worden gekozen voor deze prijs, uit een shortlist van de top 31 innovaties wereldwijd. Horseware Ireland won deze prestigieuze prijs voor haar innovatieve en duurzame deken: de Amigo Hero Revive Plus Turnout.

Met de lancering van het nieuwe Amigo Hero Revive Plus Turnout heeft Horseware een nieuwe standaard gezet voor duurzaamheid binnen de hippische sector. In een poging om hun duurzame productiemethoden te verbeteren, wilden ze bij Horseware hun overtollige grondstoffen een doel geven. De missie om afval te verminderen werd voortgezet door al het ongebruikte garen in hun dekenproductie te gebruiken om een nieuwe, unieke deken met patroon te creëren, die dezelfde sterkte en betrouwbaarheid biedt als de originele Amigo Hero 900-serie.

Ongebruikt garen

De buitentijk van deze dekens is gemaakt van ongebruikte uiteinden van garenklossen, wat elke deken een individuele veelkleurige look en een uniek patroon geeft. De Amigo Hero Revive Plus wordt geleverd met alle standaard eigenschappen waar de Amigo Hero 900 collectie om bekend staat. Het gepatenteerde lichtgewicht disc frontsluitsysteem voorkomt drukpunten en de voorbeenbogen zorgen voor bewegingsvrijheid voor het paard. Twee gekruiste singels en de staartriem bieden een op maat gemaakte en veilige pasvorm. De glansversterkende voering ondersteunt een gezonde vacht en huid, en een afneembaar halsdeel geeft extra bescherming tegen de weersomstandigheden, wanneer het paard dat nodig heeft. Verkrijgbaar in twee vulvarianten, 50g of 200g, voor extra warmte.

Eco-vriendelijk

Mark Saunders, CEO van Horseware Ireland: “We zijn verheugd dat we erkenning krijgen voor onze inzet voor duurzaamheid en innovatie. Bij Horseware Ireland proberen we elk nieuw seizoen onze producten te ontwikkelen op een manier die het leven beter maakt, voor paarden, voor ruiters en voor de wereld. Het winnen van de SPOGA Top Innovation Award voor deze eco-vriendelijke deken is een bewijs van het vakmanschap en de zorg die wij aan elk Horseware product besteden. De SPOGA Innovations Awards erkennen het beste van het beste en we zijn zeer vereerd dat we hier hebben gewonnen.”

Meer over de Amigo Hero Revive Plus Turnout via deze link.