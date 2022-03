Ieren weer de sterksten in Top-50 GP van Wellington

Alweer waren het de Ieren die in Wellington de grootste greep deden in de met 140.000 dollar gedoteerde Top-50 GP. Van de 50 deelnemers kwamen er vijf terug voor de barrage. Daarin was Paul O'Shea met Chancelloress (v.Chacco Blue) zijn landgenoot Mark McAuley met O'Hara ELS (v.Ogano Sitte) te vlug af. Derde werd Alex Matz met Cashew CR (v.Cassini II).