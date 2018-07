Afgelopen week werd in Groot-Brittannië de eerste versie van een gecombineerde online/live veiling gehouden. Kopers konden vanaf 25 juni online bieden op 34 twee-, drie en vierjarige paarden en waren 30 juni welkom om live mee te bieden, terwijl de paarden in de baan liepen. Veilingtopper van deze eerste Kingsman Elite Sale was de driejarige Kalousbellini.