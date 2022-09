IICH Groningen heeft geen locatie meer: Eurohal in Zuidbroek ingezet voor vluchtelingenprobleem

Na twee jaar afwezigheid door corona stond het IICH Groningen in Zuidbroek dit jaar weer op de agenda, tot vandaag bekend werd dat de Eurohal in Zuidbroek deze winter niet beschikbaar zijn voor het concours. Gemeente Midden-Groningen, het Rijk en Van der Valk (de eigenaar van de Eurohallen) hebben plannen om de Eurohallen deze winter in te zetten voor het vluchtelingenprobleem in Nederland. De organisatie van IICH Groningen weet op dit moment nog niet of het concours (op een andere locatie) doorgang kan vinden.

“Als bestuur van SRNN zijn wij vandaag te elfder ure geïnformeerd over de plannen van de Gemeente Midden Groningen, het Rijk en van der Valk om de Eurohallen in Zuidbroek voor het vluchtelingenprobleem in Nederland in te zetten. Verdere details hebben wij op dit moment als bestuur ook niet”, schrijft de organisatie van het IICH Groningen vandaag in een facebookpost.

500 asielzoekers in Eurohal per dinsdag

Ongeveer tegelijk met de melding van het IICH verschenen er berichten in de landelijke media over de opvang in Zuidbroek. “Vijfhonderd asielzoekers worden per komende dinsdag ondergebracht in de Eurohal in het Groningse dorp Zuidbroek. De gemeente Midden-Groningen heeft laten weten in deze evenementenhal een noodopvanglocatie te openen. De asielopvang blijft in ieder geval een half jaar open, en die termijn wordt mogelijk met nog eens zes maanden verlengd”, schrijft de NOS in een bericht.

Niet op voorbereid

De concoursorganisatie van het IICH meldt verder: “Duidelijk is dat dit betekent dat de Eurohallen voor de 59e editie van het IICH Groningen in 2022/2023 niet beschikbaar zijn. Wij waren hier totaal niet op voorbereid en het lag ook niet in de lijn der verwachtingen dat dit zou gebeuren. Dinsdag 23 augustus hebben wij met Van der Valk alles nog doorgenomen en was men enthousiast. Als bestuur gaan we ons beraden hoe het verder moet met het IICH Groningen.”

Dressuurderby gaat door

De finale van de dressuurderby, die onder andere op het programma stond op het concours, gaat in ieder geval door laat de organisatie weten. “Wij zeggen in ieder geval toe dat er een finaledag komt rond de kerstdagen voor diegene die zich plaatsen voor de finale. Waar en wanneer zullen we later bekend maken. Wij houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.”