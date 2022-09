Impress Taonga naar Olympische amazone Mary Hanna

Impress Taonga (Vitalis x Hotline), het paard waarmee Yessin Rahmouni actief was op internationaal Lichte Tour-niveau, is verkocht aan de Australische Grand Prix-amazone Mary Hanna. De 67-jarige Olympische amazone hoopt in de negenjarige KWPN-hengst haar volgende Grand Prix-paard te hebben gevonden.

Willeke Bos fokte Impress Taonga uit de internationale Grand Prix-merrie Templeton’s Honeymoon (Lisa Wilcox). De hengst werd opgeleid door Yessin Rahmouni en liep in 2018 op vijfjarige leeftijd mee op het WK Jonge Dressuurpaarden. Daar werd hij met een 7,66 veertiende in de kleine finale. Aan het einde van 2019 maakte Impress Taonga zijn debuut in de klasse ZZ-Zwaar. Daarna volgde de overstap naar de Lichte Tour en in 2021 kwamen ze aan de start op CDI Opglabbeek. Na een veertiende plek in de Prix St. Georges werden ze in de Inter I en in de kür zesde.

Dit jaar reed Bos’ dochter Lara van Nek Impress Taonga op CDI Kronenberg in de landenproef en individuele proef voor junioren.

Bron: Eurodressage/Horses.nl