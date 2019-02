In Beeld: een koude start bij de eerste sporttest

Verschillende Duitsers zijn in De Paardenkrant van deze week laaiend enthousiast over de dressuurhengsten van het KWPN. Een beetje jaloers zelfs op de kwaliteit van de hengsten. Horses.nl-medewerker Rick Helmink ging vandaag kijken of het dan werkelijk zo slecht gesteld is met de Duitse jonge hengsten in de sporttest in Münster-Handorf en kwam inderdaad iets minder enthousiast thuis van dit kijkje over de schutting. Verschillende keuringskampioenen en dure veilinghengsten konden nog niet bepaald overtuigen.

Daarbij moet gezegd worden dat de hengsten in zo’n sporttest ook behoorlijk wat voor hun kiezen krijgen aan het begin van hun vierde levensjaar. De hengstenshows zijn in Duitsland in volle gang en in de dit jaar vroeg georganiseerde eerste sporttest worden de hengsten op de eerste dag twee keer gepresenteerd. ’s Ochtends in een training waarbij de jury al toekijkt en ’s middags in een dressuurproef onder hun eigen ruiter. Morgen moeten de hengsten dan nog een keer aan de bak onder de testruiter en dan volgt het oordeel van de jury.

Interessante startlijst

Toch is er veel te zeggen voor de sporttest. Nergens krijgen de Duitse fokkers de kans om de hengsten zo eerlijk en natuurlijk te zien. Toch bleven de tribunes op het Westfaalse paardencentrum in Münster-Handorf grotendeels leeg vandaag, terwijl de hengstenshows (waarbij ook nog entreegeld wordt gevraagd in Duitsland) tot de nok toe gevuld zijn. Dit jaar was er iets meer volk dan in 2018, maar nog steeds: zeker geen volle bak.

De startlijst van deze sporttest was vol en behoorlijk interessant met onder andere drie zonen van de populaire hengst Escolar (waaronder Escamillo die vorig jaar met een 9,08 slaagde voor zijn 14-dagentest), de Brandenburger kampioen Quinoa (v. Quaterback), de DSP-kampioen Dante’s Stern (v. Dante Weltino), de Westfaalse reservekampioen Archachon (v. Apache), de Westfaalse premiehengst Tesla (v. Vitalis), de sporttesttopper en Pavo reservekampioen Jovian (v. Apache) en Bundeskampioen Dante Quando OLD (v. Dante Weltino).

Koude kermis

Wie had gehoopt volle bak te kunnen genieten van de hengsten kwam van een koude kermis thuis. Behoorlijk wat hengsten konden de verwachtingen die ze op de keuring of in eerdere testen gewekt hadden niet inlossen. Waarschijnlijk zal de een of andere hengst morgen voor de laatste proef onder de testruiter nog teruggetrokken worden. Bekijk hieronder een fotoserie van de hengsten.

Bron: Horses.nl