In Beeld: Terugblik WK Jonge Dressuurpaarden 2010

Bekijk hier de fotoserie die Jacques Toffi maakte voor Arnd Bronkhorst:

Emmelie Scholtens won goud bij de vijfjarigen op het Wereldkampioenschap met Astrix .

Een jaar later voegden ze de titel bij de zesjarigen aan hun palmares toe. Emmelie startte hem nog in de Prix st. Georges en vertrok daarna naar zijn eigenaar Stal Perlee, waarna het stil werd rond de zwarte Obelisk-zoon. Iets meer dan een jaar geleden kwam hij terug in het nieuws toen hij zijn Intermediaire II-debuut maakte onder Daniëlle van de Groep.

Zo won Scholtens drie jaar achter elkaar goud op het WK (2009 met Westpoint, 2010 & 2011 met Astrix).

Claudia Rüscher, rijdend voor Duitsland, won zowel de zilveren als de bronzen plak bij de vijfjarigen.

Met Lissaro van de Helle won ze het zilver. De hengst, die bij meerdere stamboeken is goedgekeurd, loopt nu junioren met Valentina Pistner.

Met Schumacher kreeg Rüscher het brons omgehangen in 2010. Van de Stedinger-zoon hebben we later bijna niks meer gehoord.

Anne Beth liep onder Vai Bruntink ook mee op het Wereldkampioenschap. De Oscar-dochter liep vorig jaar in de Zware Tour onder Isabell Werth en Lisa Müller.

Laurens van Lieren reed de Jazz-zoon President’s Allright op het WK. De ruin liep twee jaar geleden nog ZZ-Zwaar onder Mariëtte Kunz.

Voor Nederland startte ook de Duitse amazone Jana Freund met de NRPS-hengst Aaron. Na een carrière onder de Belg Jeroen Devroe start de hengst nu op het hoogste niveau onder Heiner Schiergen.

Eva Möller behaalde twee medailles bij de zesjarigen, maar had ook een troef bij de vijfjarigen. Deze Sarkozy (v. Sandro Hit) staat ter dekking op het station van Paul Schockemöhle.

Camilla Ahlers Pedersen, één van de weinige ruiters met een cap. Hier in het zadel van Grevens Sa’Va, die momenteel internationaal Lichte Tour loopt onder de Deen Carina Nevermann Torup.

Andreas Helgstrand was ook acht jaar geleden van de partij. Hier in het zadel van de vijfjarige merrie Stamina (v. Stedinger). Die tot 2015 in de Grand Prix werd uitgebracht door Helgstrand. Inmiddels heeft de merrie een achtjarige zoon van Fürstenball en een vierjarige zoon van Sezuan.

Het goud bij de zesjarigen werd omhangen bij Andreas Helgstrand met Uno Donna Unique.

Helgstrand nam hiermee revanche op 2009, waar hij zilver won met de Don Schufro-dochter.

Helgstrand verkocht na het WK de helft van de merrie. Later namen Patrik Kittel en Ulla Salzgeber plaats in het zadel van de merrie. In 2012 werd ze verkocht aan de Iron Spring Farm. In de sport werd daarna weinig gehoord van de merrie. Ze kreeg in 2013 en 2014 een veulen van Sezuan en in 2016 een dochter van D’Avie.

Eva Möller herhaalde het kunstje van landgenote Claudia Rüscher en won zilver en brons bij de zesjarigen.

Het zilver behaalde Möller met de bij het Mecklenburgerstamboek goedgekeurde Soliere (v. Sandro Hit), die later internationaal Lichte Tour liep onder de Spanjaard Borja Carrascosa.

Blickpunkt won in zowel in 2009 als in 2010 de bronzenmedaille op het Wereldkampioenschap. De ruin liep tot 2016 Junioren met de Russische amazone Anna Aristova.

Als vijfjarige won Honnerups Driver (v. Romanov) het goud, maar als zesjarige zat er geen medaille in met Andreas Helgstrand in het zadel. De ruin kwam dit jaar nog op Outdoor Zeeland aan de start bij de Young Riders. Met de Deense Josefine Hoffmann in het zadel won hij de kür op muziek.

Theo Hanzon kwam aan start Zhivago (v. Krack C). De hengst kende vele ruiters Theo Hanzon, Tommie Visser, Dinja van Liere en Kristy de Roo met deze ruiters kwam hij in diverse Subtopklassen aan de start. Zijn enige bij het KWPN-goedgekeurde zoon Estoril overleed op zesjarige leeftijd aan koliek.

Lynne Maas kwam in 2010 aan de start op het WK met Zamora. Maas brengt de ruin nu uit op Grand Prix-niveau.

De bij het KWPN-goedgekeurde Ziësto nam ook deel aan het WK. Dit deed hij onder het zadel van Gerdine Maree. In 2017 maakte de Lancet-zoon, die een stal betrekt bij Glock, zijn Grand Prix debuut. Inmiddels blijft het al ruim anderhalf jaar stil rond de hengst.

Lotte Skjaerbaek startte voor Denemarken met de hengst Skovens Rafael. Het duo is nog steeds samen en komt uit in de Grand Prix. Onlangs werd bekend dat de populaire hengst drager is van het WFFS-gen.

Anna Svanberg had haar handen vol aan Deja (v. Silvano). Onder Patrik Kittel behoort de merrie tot de Wereldtop.

Jessica von Bredow-Werndl reed mee met de Rosentau-zoon Redford. De ruin liep op Intermediaire II-niveau, maar kwam niet tot topprestaties.

