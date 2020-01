Inaico VDL wint competitie, dagprijs voor Illusion CL en Heijligers

Met negen combinaties was ook de barrage van de klasse Z/ZZ van de Blom Hengstencompetitie goed gevuld. Eerste starter Rob Heijligers sloeg als eerste starter direct zijn slag met Illusion CL (Arezzo VDL x Ukato) en won in 28,39 de dagprijs. Als laatste starter wist Alex David Gill de rust te bewaren en een strakke foutloze rit neer te zetten in 30,44 - goed voor de winst in de competitie met Inaico VDL (Indoctro x Baloubet du Rouet).

Een mooie tweede plek was er voor Inga Schuurman en Cascadello Boy RM (Cascadello I x Balou du Rouet). Ze begonnen op plek twee in de competitie en stonden die niet meer af. “We gingen voor de winst, maar dat leverde helaas een balkje op in de dubbel. Het is niet anders, maar het is en blijft een toppaard!”

Twee zonen door

VDL’s Inaico werd de verdiende winnaar. “Super, beter kan niet hè”, reageert Wiebe Yde van de Lageweg. Over aandacht voor de dekhengst heeft de hengstenhouder niet te klagen. “De eerste jaren dekte hij goed, daarna iets minder maar dat heb je altijd. Nu komt dat goed, zeker nu zijn zonen zich ook goed hebben laten zien hier.” Twee zonen van Inaico VDL zijn doorverwezen naar het verrichtingsonderzoek.

Pieken in Den Bosch

Ilusion CL en Rob Heijligers zijn nog niet zo lang een combinatie. “Ik kreeg hem kort voor de wedstrijd in de Peelbergen te rijden en daar werd duidelijk dat we nog wat meer een combinatie moesten worden. Om die reden hebben we besloten om niet aan de competitie mee te doen. Cor van de Linden, een van de eigenaren, zei: ‘Probeer in Den Bosch te pieken’. Nou, dat is gelukt!”

Uitslag (vervolg)

3. Vincent Geerink met Ice Breaker E.B. (Action Breaker x Quite Easy I)

4. Kim Emmen met Indian Gold (Cassini Gold x Germus R)

5. Bart Lips met I Am Codex (Codex One x Calvaro Z)

Bron: Horses.nl