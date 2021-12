Inschrijving eerste bezichtiging tuigpaard geopend

De inschrijving voor de eerste bezichtiging voor tuigpaarden is geopend. De inschrijvingen sluiten op zondag 12 december. Op zaterdag 8 januari maken de nieuwe lichting tuigpaardhengsten hun opwachting bij de eerste bezichtiging in Ermelo. Alhoewel er geen publiek is toegestaan in Ermelo, is het gehele evenement voor zowel leden als niet-leden gratis en live te volgen via KWPN.tv.