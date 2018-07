In de nacht van 12 juli jl. is internationaal parcoursbouwer Luc Musette overleden. Musette is overleden na een slepende ziekte op 61-jarige leeftijd. Luc Musette leerde het vak bij veel internationale parcoursbouwers en groeide uit tot één van de meest gerenommeerde parcoursbouwers. Daarnaast runde hij met zijn broer Jean-Paul Musette verschillende maneges in België.