Introductie Owners Welcome Program: ‘Blijk van waardering voor eigenaren van TeamNL paarden’

De KNHS, Jumping Amsterdam, The Dutch Masters en CHIO Rotterdam hebben hun handen ineen geslagen. Samen komen ze met een nieuw format voor eigenaren van TeamNl paarden, die in 2023 in de disciplines dressuur en springen een bijdrage hebben geleverd aan TeamNL prestaties: The Owners Welcome Program. ''De topsport kan niet zonder eigenaren die hun paarden beschikbaar stellen aan TeamNL ruiters en zijn daarom van groot belang voor de sport'', vertelt KNHS technisch directeur Iris Boelhouwer.

Het programma heeft als doel eigenaren een exclusieve ontvangst aan te bieden op deze drie gerenommeerde Nederlandse paardentopsportevenementen, waarbij de eerste editie op Jumping Amsterdam plaats vind.

Eén keer per jaar gastsprekers

Het is de bedoeling dat één keer per jaar een ontvangst plaatsvindt met gastsprekers. In 2024 is dat tijdens Jumping Amsterdam, in 2025 tijdens The Dutch Masters en in 2026 tijdens het CHIO Rotterdam. Irene Verheul, directeur van Jumping Amsterdam, legt uit: “Voor ruiters, grooms en officials is er vaak van alles geregeld op grote evenementen, maar de eigenaren hebben niet een plek waar ze samen kunnen komen en kunnen netwerken. Dat gecombineerd met een exclusief sprekersprogramma, gaan we op de komende editie van Jumping Amsterdam lanceren.”

Owners Welcome loge

Marcel Hunze, directeur van The Dutch Masters – Indoor Brabant Horse Show, onderdeel van de Rolex Grand Slam, legt het initiatief verder uit: “Naast de ontvangst met gastsprekers wordt er jaarlijks op elk van de drie evenementen een Owners Welcome loge ingericht waar eigenaren van TeamNL paarden een uitnodiging voor ontvangen. In 2024 is dat voor The Dutch Masters op vrijdagmiddag 8 maart. We kijken er naar uit om deze belangrijke groep voor de paardentopsport te mogen verwelkomen met een exclusieve ontvangst.”

CHIO Rotterdam 75 jaar

Het CHIO Rotterdam, dat in 2024 onderdeel is geworden van de vernieuwde prestigieuze Longines League of Nations™️, doet ook mee aan dit nieuwe initiatief. Ron Voskuilen, directeur van het CHIO, kijkt nu al uit naar de ontvangst: “2024 wordt een speciaal jaar, we vieren het 75-ste CHIO en we maken als slechts één van de vijf concoursen wereldwijd, deel uit van de compleet vernieuwde Longines League of Nations™️. Daar zijn we enorm trots op en we kijken ernaar uit om eigenaren van TeamNL paarden een mooie ontvangst aan te bieden op de bijzondere jubileum editie van ons evenement.”

Bron: Horses.nl/ CHIO Rotterdam