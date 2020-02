Invloedrijke paardenman Jaap Werners overleden

Op 79-jarige leeftijd is gisteravond de veelzijdige bestuurder en prominent paardenman Jaap Werners overleden. Werners was al enige tijd niet meer actief in de paardenwereld en overleed aan kanker.

Op tal van vlakken verdiende Jaap Werners zijn sporen. Van oorsprong was Werners een gepassioneerd liefhebber van de draf- en rensport en het was dan ook bij de NDR dat Werners zijn carrière begon. Als secretaris volgde Werners zijn grote voorbeeld Piet van Binsbergen op. Later trad Werners ook in diens voetsporen door voorzitter te worden van de KWPN-hengstenkeuringscommissie.

Sport en fokkerij

Als voorbeeld van waar het op aan moest met de paardenwereld van de 20-ste eeuw belichaamde Werners het samengaan van sport en fokkerij. Want naast zijn activiteiten bij het KWPN, maakte Werners carrière als sportbestuurder. Hij was voorzitter van de UTV, het hippische topevenement in de Utrechtse Veehallen waar sport en fokkerij samenkwamen nog voor er KWPN Paardendagen waren.

Van KNF naar KNHS

Later werd Werners gekozen tot voorzitter van de KNF, de Koninklijke Nederlandse Federatie van landelijke rijverenigingen en ponyclubs. In die functie bouwde Werners zeer actief aan de totstandkoming van een fusie van alle paardensportbonden tot de huidige KNHS. Het KNHS-bestuur diende hij als vice-voorzitter.

Cavalcade

In zijn zakelijke loopbaan richtte Werners het bureau Cavalcade op en ontplooide hij activiteiten op het gebied van taxatie, aankoopbegeleiding en veilingen. Zelf hanteerde Jaap Werners menigmaal zeer kundig de veilinghamer.

Uitgebalanceerde bestuurder

Jaap Werners zal in herinnering blijven als een vakman in de ring en een zeer invloedrijke, uitgebalanceerde bestuurder, die precies wist wat goed was voor paardenland Nederland.

Bron: Horses.nl