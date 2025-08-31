Irene Wagemakers-Jansen (86) overleden

Op 25 augustus is op 86-jarige leeftijd Irene Wagemakers-Jansen overleden. Zij was één van de eerste vrouwen die volwaardig meedraaide in de internationale springsport. In 1958 eindigde Irene met Adelboom in Palermo als vierde in het Europees kampioenschap springen voor dames. Ze reed tussen 1958 en 1963 acht keer in het Nederlands team. Irene Wagemakers-Jansen bleef tot op hoge leeftijd actief als amazone en volgde de hippische sport op de voet.