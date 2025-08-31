Irene Wagemakers-Jansen (86) overleden

Mirjam Hommes
Irene Wagemakers-Jansen (86) overleden featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Op 25 augustus is op 86-jarige leeftijd Irene Wagemakers-Jansen overleden. Zij was één van de eerste vrouwen die volwaardig meedraaide in de internationale springsport. In 1958 eindigde Irene met Adelboom in Palermo als vierde in het Europees kampioenschap springen voor dames. Ze reed tussen 1958 en 1963 acht keer in het Nederlands team. Irene Wagemakers-Jansen bleef tot op hoge leeftijd actief als amazone en volgde de hippische sport op de voet.

Door Mirjam Hommes

Jacob Melissen schreef voor De Hoefslag een artikel over dit ‘boegbeeld van de vrouwenemancipatie in de springsport’.

Bron: De Hoefslag

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like