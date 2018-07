Jacob Melissen: ‘Hoe minder verstand, hoe groter de mond’

“Ik heb de gewoonte ontwikkeld om, als ik het gevoel heb ergens weinig van te weten, te rade gaan bij mensen uit de praktijk. Ik heb namelijk niets met bureauwetenschappers die met gladde praatjes alleen voor eigen parochie preken en de praktijk alleen kennen van grote afstand”, vervolgt Melissen in zijn column.

Steppedier

Nadat hij door Dagblad van het Noorden werd gevraagd een verhaal te schrijven over hoe paarden omgaan met hitte op wedstrijden, liep Melissen oh CH De Wolden veterinair Albert van Unen tegen. “Op mijn vraag of paarden last hebben van de hitte antwoordde hij: ‘Paarden last van de hitte? Ben je gek! Het is van origine een steppedier en gewend aan temperaturen van min 25 tot plus 45 graden.” Daarna vervolgde Van Unen ondermeer dat paardenhaar een uitstekend werkende isolatiedeken vormt en alle nu genomen maatregelen puur cosmetisch zijn en te maken hebben met de publieke opinie.

Publieke opinie

Ook noemt Melissen het bericht van Hank van Campen, de huidige teamveterinair van de dressuurjeugd. “Twee topdierenartsen die weten waar ze over praten en onafhankelijk van elkaar een eensluidende conclusie trekken, en toch werd het NK donderdag afgelast. Daar kunnen drie redenen achter zitten. De ene reden zou kunnen zijn dat achter hun bureau dierenbeschermers denken dat de topsport paarden net zo fit zijn als zij zelf. De andere reden is denk ik de zogenaamde publieke opinie”, schrijft Melissen.

Niet starten, geen WK

Daarmee doelt hij onder meer op de reacties op het bericht van Marlies van Baalen, die als enige in zomertenue de NK-baan betradt. “Typisch Nederlands, hoe minder verstand, hoe groter de mond en hoe scherper de in venijn en onbegrip gedoopte ben.” Als derde reden noemt Melissen misschien de wel meest kwalijke, de sport. “Naar verluidt zouden sommige Grand Prix-ruiters hebben gedreigd niet in de Grand Prix op vrijdag van start te willen gaan. Voor mij als Groninger geen probleem. Ruiters die niet starten komen niet meer in aanmerking voor uitzending naar het WK. Punt uit.”

Jammerlijk

Veel andere hippische evenementen gingen wel door. “Door de beslissingen te nemen zoals ze in Ermelo ten aanzien van de Grand Prix en de donderdag zijn genomen, laadt men de verdenking op al die andere organisaties, die door wél hun evenementen te hebben doorgezet het blijkbaar met dierenwelzijn niet zo nauw nemen. Dat is het jammerlijke aan deze zaak. Je oren laten hangen naar op niets gebaseerde Facebook schrifturen is zonloos. Net als luisteren naar ruiters die op vrijdag van start hadden moeten gaan in de Grand Prix.”

Emmeren

Tot slot noemt Melissen de rit van Edward Gal op zaterdag, waarbij minimaal 30 millimeter water naar beneden kwam. “Dat was wel een moment geweest op de wedstrijd even stil te leggen. Maar nee, de wedstrijd ging gewoon door en Edward toverde een prima proef uit zijn doorweekte hoed. Volgens mij zou zijn rit in de hitte op vrijdag misschien nog wel beter zijn geweest. Er zou namelijk geen verschil zijn geweest: op vrijdag zou hij doorweekt zijn van het zweet en nu was hij doorweekt door het gevallen hemelwater. En zo is er altijd wat te emmeren in Emmerlo.”

Lees hier de hele column.

Bron: Heel Holland Hinnikt