Jacob van der Heide: ‘Fantastico blijft me verbazen’

Op de Subtopwedstrijd in Joure won Jacob van der Heide op vrijdag de Intermédiaire I en mocht voor zijn Prix St. Georges de tweede prijs in ontvangst nemen. De ruiter is de laatste tijd goed onderweg met de negenjarige Fantastico (v. Jupilot). "Toen ik hem kocht was hij eigenlijk meer een recreatiepaard, maar hij blijft me verbazen", vertelt de ruiter enthousiast.

“Fantastico stond bij een vriendin van mij op een stal in Denemarken voor de verkoop. Als jong paard is hij tot het Z2 dressuur gereden, maar daarna is hij alleen nog maar recreatief bereden. Er werd mij gevraagd of ik hem wilde kopen en zo geschiedde. Het plan was om hem naar het Z2 te rijden en dan te verkopen, maar hij pakte alles zo goed op, dat hij nu succesvol Lichte Tour loopt”, vertelt Van der Heide.

Fijne aanleuning

“Het is geen heel grote beweger, maar Fantastico is vooral heel correct en constant. De aanleuning is heel mooi stil en daar scoort hij ook mee. In Joure liep hij een heel goede Inter I, maar in de Prix St. Georges voelde hij wat moe aan. Eén wissel was van achter niet helemaal mooi door gesprongen en ik had een telfout in een serie. Over het algemeen mocht het beeld wat flitsender.”

Inter II

Hoewel het plan is om Fantastico op een gegeven moment te verkopen, hoopt zijn ruiter toch de overstap naar de Inter II te kunnen maken. “Hij doet in de training al de meeste oefeningen en het zou leuk zijn dat nog met hem te rijden.” Hij vervolgt: “Het stukje goed opleiden en dan verkopen is iets wat ik erg leuk vind om te doen.”

Druk bestaan

Van der Heide combineert dat met het rijden van paarden voor klanten en lesgeven. “Ik heb het heel druk, momenteel heb ik er negen op stal staan. Binnenkort krijg ik er nog een Lichte Tour-paard bij op stal om uit te brengen, een nakomeling van Donnerhall. Die heb ik in Sonnega al eens in de Prix gereden.”

Stuivertje wisselen

In de Inter I kwam Van der Heide uit op 64,63% en verwees Zoë Zwiggelaar en haar Fidarsi Rossi (v. Sergio Rossi) daarmee naar de tweede plaats. De derde prijs ging hier naar Wendy Okkema en Stal Okkemas Eos (v. Olgert 445), zij realiseerde een score van 62,13%. In de Prix St. Georges nam Zwiggelaar revanche en greep met 63,68% de overwinning. Van der Heide kwam hier uit op 62,87%. Linda Kouwenhoven stuurde Superhorse Easy (v. Fidertanz I) met 62,79% naar plaats drie.

ZZ-Zwaar

In de ZZ-Zwaar kwam in beide proeven slechts één amazone met een voldoende score de ring uit. In de eerste proef was dat Thea Dijkstra met Geartsje fan Bangazathe (v. Brandus 345), die 60,71% behaalde. In de tweede proef reed Neeltje Ferweda haar Hello World (v. Parcival) naar 61,79% en mocht daarmee het oranje lint in ontvangst nemen.

Bron: Horses.nl