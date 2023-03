Jacqueline Steffens Daly en haar KWPN’er Freaky winnen 1,50m Ocala

In het World Equestrian Center in Ocala was de Canadese Jacqueline Steffens Daly de beste in de 1,50m Welcome Prix met de Martien Liefhebber gefokte Freaky (v. Darco). Steffens Daly was in de barrage zo'n 3,5 seconden sneller dan Chloe Reid met Crossover 4 (v. Cascadello). "Ik heb mijn plan aangepast nadat ik Chloe zag rijden", aldus Steffens Daly over haar zege.

Van de 51 combinaties in de 3* 1,50m-rubriek kwamen er negen terug voor de barrage. Chloe Reid was de eerste die met een foutloze ronden op Crossover de tijd onder de 45 seconden bracht. Ze nam de leiding met 44,28 seconden. Lang kon de Amerikaanse niet van de koppositie genieten want direct daarna liet Jacqueline Steffens Daly hoe snel het echt kon. De Canadese nam op de eerste lijn al een galopsprong minder en stuurde Freaky vervolgens in 40,97 seconden over de finish. De eerste prijs van 16.500 dollar was voor haar.

‘Plan aangepast’

Steffens Daly legt uit: “Ik heb mijn plan aangepast nadat ik Chloe zo mooi acht galopsprongen zag doen van één naar twee. Ik had voorlopig negen gepland, maar toen ik de acht zo goed zag rijden, dacht ik dat ik dat beter kon proberen, en het kwam eigenlijk perfect uit. Toen deed ik er zeven in het midden en reed de laatste hindernis zo op het oog vooruit.”

Jacqueline Steffens Daly landgenoot Sean Jobin werd derde met een foutloze ronde op Coquelicot VH Heuvelland Z (v. Catoki) in 45,08 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht/Horses.nl