Op het concours in Zandhoven, België, was er zaterdag en zondag succes voor Jelmer Hoekstra en zijn jonge paarden. Hoekstra won zaterdag de rubriek voor zesjarigen met K-One PGO. Zondag werd Hoekstra tweede in de rubriek voor zevenjarige paarden, met Orta de Reve (v. Kannan).

De eerste plaats bij de zevenjarige was voor de Italiaan Giampiero Garofalo met Valanna (v. Valent). Hij was bijna een halve seconde sneller in de barrage.

Uitslag zesjarigen

Uitslag zevenjarigen

Bron: Horses.nl