Jessica Dertell rijdt Cennin naar overwinning in internationaal GP debuut

De achttienjarige Jessica Dertell debuteerde met de KWPN-hengst Cennin (v. Vivaldi), het voormalige Grand Prix-paard van Madeleine Witte, in de CDI3* Grand Prix in Caboolture bij Brisbane. Dertell vierde haar debuut met een overwinning met 67,652%. De vijftienjarige Cennin werd in januari dit jaar naar Australië verkocht.

Onder Madeleine Witte-Vrees vierde Cennin de nodige successen. In maart 2016 debuteerde Witte met de hengst in de internationale Grand Prix op Indoor Brabant. Het duo was erbij in twee Wereldbekerfinales: in Omaha (2017) werden ze vijfde en in Parijs (2018) zesde. Twee keer maakten ze deel uit het Nederlandse team. Dat waren het EK van 2017 in Gothenburg en de WEG van 2018 in Tryon. Op beide kampioenschappen werd het Nederlandse team vijfde. Op de erelijst van Witte-Vrees en de Vivaldi-zoon staan een groot aantal top drie klasseringen.

Cennin is niet het eerste Grand Prix-paard paard dat de achttienjarige Jessica Dertell in Nederland vond. Eerder kreeg de amazone Eskara de Jeu (v. Jazz) te rijden, die door Marjan Hooge tot op het hoogste niveau werd uitgebracht. Deze merrie reed Dertell in 2020 internationaal bij de young riders.

In de Grand Prix in Brisbane werd Sheridyn Ashwood op Fererro Chocolate Box (v. Ferrero Rocher) tweede met 65,587%. Emma Flavelle-Watts en Cabaret C (v. Canto) eindigden als derde met 64,848%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Dressage News