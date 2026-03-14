Jessica von Bredow-Werndl met Times Kismet naar winst in GPS met 73,234%

Rick Helmink
Jessica von Bredow-Werndl hier met TSF Dalera BB Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Na het iets minder geslaagde internationale debuut in de Grand Prix (66,261% waarbij er door een paar grote storingen ongeveer 5% van de score verdampte) revancheerde Jessica von Bredow-Werndl zich in de Grand Prix Spécial. Met 73,234% (71,702-75%) was er de winst op CDI Ornago.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
