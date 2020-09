Jockey Club Saudi-Arabië verhoogt prijzengeld naar 30,5 miljoen

Overal ter wereld is vanwege Covid-19 het prijzengeld voor de paardenrennen minstens gehalveerd doch niet in Saudi-Arabië. De Jockey Club van Saudi-Arabië (JCSA) heeft vandaag naast het programma voor 's werelds rijkste paardenrace, de met 20 miljoen dollar gedoteerde Saudi Cup en het omlijstende programma, een verhoging van het prijzengeld van 29,2 miljoen naar 30,5 dollar miljoen alsmede een nieuwe internationale ren aangekondigd. Het Saudi Cup evenement staat gepland op 19 en 20 februari 2021 op de King Abdulaziz renbaan te Riyad.

ZKH Prins Bandar Bin Khalid Al Faisal, voorzitter van de JCSA, verklaarde dat het enorme succes van het inaugurele evenement in 2020 voortgezet wordt. “Met de veranderingen die we aanbrengen in Saudi Cup 2021 hopen we het race- en sportpubliek het meest interessante en intrigerende renprogramma te bieden dat mogelijk is, ongeacht of zij er live bij aanwezig zullen zijn of thuis naar de rennen kijken. In dat kader zijn er gesprekken met nog meer internationale tv-zenders dan voor 2020 gaande.”

Uniek

Er is geen renbaan ter wereld die erop kan buigen dat er wereldwijd 22 individuele Group I winnaars op hun renprogramma stond. Naast het feit dat ’s werelds beste renpaarden naar Saudi-Arabië afreizen en door iedereen bewonderd kunnen worden is de Saudische belangstelling voor paardenrennen sinds vorig jarig enorm gegroeid en de verwachting is dat die groei, ook als sociaal evenement, alleen maar toeneemt.

Enorme boost

Voor de wereldwijde volbloedindustrie is het evenement mede gelet op het torenhoge prijzengeld én de gratis deelname een enorme boost. Saillant detail is dat de toppaarden als Midnight Bisou, Tacitus, McKinzie, Chrysoberyl en Magic Wand na de Saudi Cup van vorig jaar hun vorm hebben behouden en daarna allemaal Group rennen hebben gewonnen. Het is een bewijs dat de paarden de reis en de faciliteiten goed hebben doorstaan en maakt dat de internationale trainers de Saudi Cup rennen in hun trainingsschema voor 2021 voor hun pupillen opnemen.

Internationale topjockeys lovend

Zowel de zand- als de grasrenbaan werden voor de inaugurele Saudi Cup rennen in 2020 getest door topjockeys als Frankie Dettori, William Buick en Oliver Peslier en zij waren het er unaniem over eens dat dat King Abdulaziz renbaan de beste ondergronden had waarop zij ooit hebben gekoerst.

Vrouwelijke jockeys

Tijdens de International Jockeys Challenge zullen wederom zeven mannelijke en zeven vrouwelijke jockeys om de titel en het prijzengeld van 100.000 dollar strijden. De JCSA is er erg trots op dat twee van de deelnemende vrouwelijke jockeys in Saudi-Arabië zijn opgeleid en hun hun opwacht zullen maken.

Nieuwe ren

De Saudi International Handicap van 500.000 dollar op 19 februari a.s. zal extra belangstelling opleveren en extra internationale deelnemers aantrekken. De ren over 2100 meter op gras is in het leven geroepen om deelnemers uit landen die niet zijn opgenomen in de deel I-landen van de IFHAR zoals bijvoorbeeld Spanje en Zweden de kans te bieden om hun vierjarige en oudere toppaarden met een score tussen 85 en 110 in te schrijven. Naast quarantaine voorwaarden moeten zowel de internationale als de Saudisch deelnemende paarden voor deelname aan deze ren ten minste een keer hebben gekoerst in het land waar zij getraind worden.

Veiligheid en gezondheid voorop

Tom Ryan, Director of Strategy and International Racing van de JCSA, “Het is een grote uitdaging om dit internationale sportevenement te organiseren in deze moeilijke tijd. Het echte harde werk begint nu. Wij houden de communicatielijnen open en werken nauw samen met de autoriteiten om dit evenement zo goed en veilig mogelijk te houden. Als alles meezit dan ligt het in de lijn der verwachtingen dat de Saudi Cup tot de Group I rennen ter wereld gaat horen. Voordat de commissie die daarover gaat een besluit neemt moet een dergelijke ren minstens twee keer verreden zijn. Na de editie van 2021 kunnen wij daar in het najaar van 2021 wellicht meer uitsluitsel over geven.”

Bron: Horses.nl