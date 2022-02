Jody van Gerwen scoort ook in 1,40 m Lier

Nadat Jody van Gerwen deze week al meerdere goede klasseringen behaalde op CSI Lier was het vanavond opnieuw raak. In het 1,40 direct op tijd werd de amazone vierde met Inebelle van 't Welthof (v. Takashi van Berkenbroeck). Daarnaast sprong ze met Cordelia GP Z (v. Cero I) naar de zevende prijs.

Ines van den Bosch met de door Mirjam Bierings gefokte KWPN-merrie Go Go (v. A Lee Spring Power), Jens Vandenberk met Cynthia Z (v. Calvados) en Wouter Devos met Kira van ’t Nachtegalenhof (v. Fidjy of Colours) hielden de eerste, tweede en derde prijs in eigen land.

Van der Schans

Op vier en zeven dus Jody van Gerwen en daarnaast bemachtigde ook Wout-Jan van der Schans een plek in de top tien. Hij reed Forlan van de Sprengenberg (v. Nabab de Reve) naar de negende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl