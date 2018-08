Johan Knaap verliest kort geding tegen KWPN

Het Algemeen Bestuur had de beide KWPN-directeuren Johan Knaap (Fokkerij & Innovatie) en Emiel Nijhoff (Bedrijfsvoering & Communicatie) met bijzonder verlof gestuurd in afwachting van een ontbindingsprocedure (ontslag). Hieraan was een lange periode van onrust op het KWPN-kantoor vooraf gegaan.

Inzet kort geding

Johan Knaap eiste van het KWPN dat hij weer aan het werk zou mogen en probeerde deze eis kracht bij te zetten via de voorzieningenrechter. Hij stelde dat zijn schorsing ‘diffamerend’ is en dat deze zijn carrière schaadt. De rechter liet echter de belangenafweging in het voordeel van gedaagde KWPN uitvallen.

Integriteitsonderzoek

Het vonnis van de voorzieningenrechter geeft meer informatie over de problemen die zich op het KWPN-kantoor hebben voorgedaan. Zo blijkt dat Johan Knaap zijn uiterste best heeft gedaan om bij het Algemeen Bestuur de integriteit van collega-directeur Emiel Nijhoff in twijfel te trekken. Dit heeft er op 30 maart van dit jaar toe geleid dat het Algemeen Bestuur akkoord ging met een integriteitsonderzoek tegen Nijhoff door een onafhankelijk forensisch accountant van BDO. Uit het rapport van deze accountant zijn echter geen aanwijzingen voor integriteitsschendingen naar voren gekomen.

Non-actief

Drie dagen na het uitbrengen van het BDO-rapport werd Knaap met het oog op ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst op non-actief gesteld.

Twee KWPN-werknemers

De voorzieningenrechter vond het standpunt van het KWPN-bestuur, dat terugkeer van Knaap op de werkvloer ongewenst is, niet onredelijk. De rechter beargumenteerde dit met het feit dat het KWPN bij de mondelinge behandeling onweersproken heeft gesteld dat twee KWPN-werknemers die waren vertrokken, hebben aangegeven terug te willen komen bij het KWPN nu Knaap weg is.

Ontbinding

Op 17 september aanstaande wordt het ontslag van Johan Knaap door de kantonrechter behandeld. De uitspraak in die zaak wordt vier weken later verwacht.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl