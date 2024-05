John Madden wordt voorzitter Internationale Grooms Association: ‘Grooms mogen niet opbranden’

De Internationale Grooms Association (IGA), de enige formeel erkende beroepsvereniging voor internationale grooms, gaat nu zijn derde jaar in. Met de benoeming van John Madden als voorzitter van Raad van Bestuur laat de vereniging zien dat de stem van internationale grooms serieus worden genomen. "Ik ben er sterk van overtuigd dat deze sport niet zou bestaan zonder het harde werken van onze grooms en dat mag niet over het hoofd worden gezien. De grooms verdienen een organisatie zoals de IGA om hun belangen te behartigen", aldus Madden.

In 2022 heeft de FEI de oprichting van de IGA erkend met de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MOU) op het FEI Sports Forum. De IGA is een onafhankelijke beroepsvereniging zonder winstoogmerk en is opgericht om grotere vertegenwoordiging en loopbaanerkenning voor grooms te krijgen en hun werkomstandigheden te verbeteren. In een persbericht vertelt directeur Lucy Katan: “Het feit dat zo’n gerespecteerd figuur naast ons staat om grooms te vertegenwoordigen is weer een grote stap voorwaarts in het brengen van een positieve ontwikkeling voor FEI-grooms over de hele wereld.”

Verbeteren werkomstandigheden

Madden heeft meerdere functies bij het USEF bekleed en was voorzitter van de FEI Jumping Committee en vicepresident van de FEI. In 1984 richtte hij John Madden Sales Inc. op en heeft sindsdien vele ruiters en paarden getraind om kampioenschapssuccessen te behalen. Bij het IGA wil hij zich in gaan zetten voor de werkomstandigheden van de grooms: “Mijn ervaring is dat grooms vaak zoveel om hun paarden geven dat ze zichzelf vergeten. Ze hebben een omgeving nodig die is opgezet voor zowel het welzijn van de paarden als voor het gehele team. De eisen van de sport en de behoeften van de paarden leiden er vaak toe dat mensen afdwalen naar onredelijke verwachtingen. Ik hoop dat we kunnen werken aan het verbeteren van de omstandigheden voor grooms op het gebied van schema’s en werkomstandigheden, zodat de beste van de besten in deze branche kunnen blijven werken zonder op te branden.

Bron: IGA