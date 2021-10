Johnny Pals begint de dag met winst met Excentriek

Johnny Pals is de dag met Excentriek (v. Ustinov) vandaag goed begonnen in Oliva. Het duo was met bijna anderhalve seconde verschil goed voor de snelste foutloze rit in de 1,40m-rubriek op tijd en ging er met de overwinning vandoor. Pals was niet de enige Nederlander in de top van het klassement, Hendrik-Jan Schuttert en G. Termie R 54 (v. Rubert R) eindigden ook in de top vijf.