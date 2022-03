Jolien Duijts pakt titel in klasse L2 cat. C

In klasse L2 cat. C gesponsord door Horka wist Jolien Duijts de jury het meest te overtuigen. Met haar pony Pablo R behaalde ze een mooie score van 67,38% wat haar ging de overwinning in de klasse L2 opleverde. In de Willem-Alexanderhal nam zij plaats op de hoogste trede van het erepodium om de prijzen van Horka, de kampioenssjerp en de gouden medaille in ontvangst te nemen.

Vol lof spreekt de kersverse kampioene over haar pony na de prijsuitreiking: “Het ging heel goed vandaag en hij deed goed zijn best. Soms kan hij alleen wat heet worden in de middendraf. We rijden samen niet alleen dressuur, maar springen ook in de klasse L. Zelf vind ik dressuur het leukste, maar mijn pony Pablo houdt het meeste van springen. Ik rijd hem nu drie jaar en sinds twee jaar heel serieus. Hij is een kruising van Ford x Arabier en is super lief. Het is ook zo grappig dat zijn manen wat omhoog blijven staan. Vanuit het HTC-plan krijgen we training van Lars op ’t Hoog, José van Haaren en Petra van Esch en mijn moeder helpt me thuis ook vaak. We gaan nu rustig verder trainen voor de klasse M dressuur maar ons doel is ook om het Z-springen te halen.”

Uitslagen dressuurklasse L2 cat. C

Jolien Duijts – Pablo R, 67,38%

Britt Kikkert – Van der Linde – Allstar Texel, 65,72%

Soleil Bravenboer – Samoerai, 65,27

Bron: KNHS