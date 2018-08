Joop van Uytert en Renate van Vliet getrouwd

Wie Joop van Uytert vanmiddag wilde feliciteren met zijn successen in de Pavo Cup bij de zesjarigen (zijn ‘ex-hengst’ Total US op 1 en Haute Couture op 3) kon lang zoeken in Ermelo. Dé dressuurhengstenhouder van Nederland was namelijk niet bij de finale van de Pavo Cup. Hij had iets belangrijkers te doen: het ja-woord geven aan Renate van Vliet.