Joop van Uytert: ‘Met deze karakters kun je wel even doorrijden als je zwanger bent’

"Kom vooral ook met kritiek", verzocht Joop van Uytert aan het begin van de tweede Paardenkrant-Horses.nl Fokkerijdag die op zijn stal georganiseerd werd. De aanwezigen deden hun best en beoordeelden met een kritische blik onder andere acht driejarige hengsten, zonder iets te weten over de afstamming of eigenaar van de paarden. Er bleek genoeg te discussiëren. "Dit laat zien hoe moeilijk het werk van de jury is", vatte prof.dr. Ab Barneveld samen.

Tegen de (nog korte) traditie van de Paardenkrant-Horses Fokkerijdagen in begon het programma dit keer niet met een gesprek met de hengstenhouder. Er was direct actie in de baan met de Japanse amazone Akane Kuroki, die onder begeleiding van Tineke Bartels de hengst Bordeaux voorstelde. Akane was net ingevlogen voor deze clinic; als zij er niet is, traint Tineke de hengst. Met veel plezier: “Ik ben natuurlijk niet meer de jongste, maar als je hier op gaat zitten, denk je dat je het nog keigoed kan! De rug is gemaakt om op te zitten. Er mankeert echt heel erg weinig aan dit paard. Ik weet niet of jullie je Duco nog voor de geest kunnen halen… maar toen moest ik van een karrepaard een dressuurpaard maken. Als je niet de kwaliteiten hebt, ga je met de beperkingen aan de slag. Dat is bij Bordeaux niet nodig.”

‘Dat zegt wel wat’

Naast alle andere kwaliteiten van Bordeaux werd met name zijn werkwillige karakter geroemd. “Dat een paard het accepteert om niet met één amazone op Grand Prix-niveau zijn oefeningen te doen, maar dat net zo makkelijk doet onder een ander doet… Dat zegt wel wat”, aldus Van Uytert. “Het is mooi om te zien dat de karakters binnen het KWPN echt aan het veranderen zijn.”

De zeven maanden zwangere Renate van Uytert-van Vliet liet zien dat Bordeaux-zoon Johnny Depp dat topkarakter geërfd heeft. “Renate kan de paarden niet zo goed uit handen geven…”, lichtte Joop toe. Just Wimphof (De Niro x Riccione), In Style (Eye Catcher x Lorentin I) en dus Johnny Depp (Bordeaux x Jazz) rijdt ze nog. Joop: “Stuk voor stuk paarden met fijne karakters. Als je als ruiter zulke paarden hebt, kun je wel even doorrijden als je zwanger bent.” Renate: “Met Johnny Depp gaat het inderdaad heel goed. Die zit zo fijn – ik zit er liever op dan dat ik loop.”

Funest

Karakter, ook wel instelling of leervermogen genoemd, is volgens prof.dr Ab Barneveld één van de drie belangrijkste kenmerken van een dressuurpaard. Beweging en duurzaamheid zijn twee andere onmisbare kwaliteiten. En hoewel er allerlei exterieurvarianten mogelijk zijn, is Barneveld over twee zaken heel helder: weke koten zijn funest en het achterbeen mag gerust wat rechter dan we altijd hebben gedacht.

Overeenkomsten

In zijn presentatie over zeven uitzonderlijke Grand Prix-paarden uit het verleden (Ahlerich, Rembrandt, Matador, Bonfire, Salinero, Totilas en Valegro) trok Dirk Willem Rosie soortgelijke conclusies. Deze paarden verschillen op veel vlakken, en de ooit zo geroemde Ahlerich zouden we nu niet meer zo waarderen, maar hebben ook een aantal overeenkomsten. Zo zijn de halzen van deze paarden naar boven gebouwd, hebben ze een lichte hoofdhalsverbinding en is hun schoft minstens zo hoog als hun croupe. Wat ze niet hebben: een kleine maat (ze zijn allemaal tussen de 1.67 en 1,74 m,), weke lendenen, weke koten en kromme achterbenen.

Toch lastig

En zo valt er nog veel meer te zeggen over de kenmerken van een topdressuurpaard. Toch concludeert Joop van Uytert aan het eind van de dag dat het lastig is en blijft te voorspellen welk paard het hoogste niveau gaat halen. “Soms lijkt een veulen de ene week spectaculair en valt hij een paar weken later tegen. En heel vaak is een paard goed, maar uiteindelijk toch ‘net niet’. Een tijd lang leek het heel makkelijk. Hengsten als Tango en Gribaldi liepen destijds snel naar de Grand Prix. Maar inmiddels weet ik dat het echt niet zo heel makkelijk is. We hebben hier een bedrijf draaiende te houden, dus soms moet ik ook een hele goeie verkopen. Maar we gaan er zeker voor om weer hengsten op dat niveau te krijgen.”