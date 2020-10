Jos Lansink verkoopt Grand Prix-paard Quintini aan Tom Wachman

De Ierse springruiter Tom Wachman heeft de Oldenburger Quintini (v. Quintender) in zijn stal verwelkomd. Wachman heeft de eerste internationale wedstrijd met de bruine ruin er al op zitten. De Ier bracht Quintini begin oktober uit in de CSI3*-wedstrijd in Vejer de la Frontera.

Pieter Clemens reed de 11-jarige ruin voor eigenaar Jos Lansink van augustus 2017 tot augustus dit jaar. Clemens heeft met het vertrek van Quintini afscheid genomen van een Grand Prix-paard.

Succesvol in wereldbekerkwalificaties

Clemens was succesvol met de Oldenburger. De combinatie pakte in januari de derde plaats in de wereldbekerkwalificatie op Jumping Amsterdam. In december nam het paar ook de derde plaats mee naar huis in de wereldbekerkwalificatie in het Spaanse La Coruña.

Grote verandering

Clemens: ”De verkoop van Quintini is een grote verandering voor mij. We hebben samen een goede tijd gehad. Gelukkig kan ik nog op Icarus rekenen op internationale wedstrijden.”

Jonge paarden opleiden

De Belgische springruiter richt zich minder op internationale wedstrijden. ”Jos Lansink heeft voor mij meerdere veelbelovende 8-jarige paarden gekocht. Het is voor mij echt het ideale moment om jonge paarden op te leiden. Op dit moment rijd ik minder internationale wedstrijden, omdat het moeilijk is om aan de grote concoursen deel te nemen.”

Trainingswedstrijden

”Het is in deze tijd een goed idee om aan trainingswedstrijden deel te nemen. Dit is voor ons een uitkomst, omdat de kosten hierbij beperkt blijven. Ik hoop dat er volgend jaar weer grote evenementen gehouden worden. Dan zullen we er weer staan”, aldus Clemens.

