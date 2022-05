Jovian naar bijna 78% in eerste internationale Grand Prix Spécial￼

Afgelopen maart was daar het debuut van Jovian (v. Apache) in de Grand prix tijdens een nationale wedstrijd in Denemarken. Met een score van 83% werd er reikhalzend uitgekeken naar het internationale debuut. Gister werd het wachten beloond en reed Andreas Helgstrand Jovian naar ruim 77% tijdens hun eerste internationale wedstrijd. Vandaag stond er de Grand Prix Spécial op het programma en ook deze werd gewonnen. Met bijna 78% won het duo de rubriek met ruim 6% verschil.

De scores van het nationale debuut werden niet gehaald maar dat Jovian serieus mee kan gaan doen op het wereldtoneel werd vandaag maar weer eens bewezen. Met een fraaie score van 77.915% wonnen Helgstrand en de hengst vandaag de CDI3* Grand Prix Spécial.

Proef met vele hoogtepunten

Andres Helgstrand heeft eerder al aangegeven dat de focus met Jovian ligt op de Olympische Spelen in Parijs. Toch lijkt het duo met deze scores ook een gooi te kunnen doen naar een teamplek voor het WK in Herning. De proef begon wat onstuimig met meerdere onvoldoendes voor het halthouden. De uitgestrekte draf die daarop volgde was een van de absolute hoogtepunten en werden dan ook door alle jury’s beloond met een 9. Hoge cijfers waren er ook voor de appuyementen. De piaffe/passage tour was vandaag wat wisselend: variërend van een 6 tot een 8.5 kan de score nog flink omhoog. De pirouettes kunnen nog wat werk gebruiken en ook de wissels kunnen nog wat meer bevestigd worden. De laatste passage lijn was de beste van de hele proef en daar verschenen dan ook meerdere negens voor op het scorebord.

Deens feestje

Daniel Bachman Andersen is ook goed op weg om een nieuwe groep paarden te bevestigen op het hoogste niveau. Op geruime achterstand vinden we hem terug op de tweede plaats. Met de tien-jarige Zippo M (v. Blue Horse Zack) verscheen er vandaag 72% op het score bord. Een Deens feestje want op plaats drie vinden we Carina Cassøe Krüth. Samen met Heiline’s Zackton (v. Blue Horse Zack) reden zij naar 70.277%. Morgen staat er nog de kür op het programma met onder andere Andreas Helgstrand en Queenparks Wendy (v. Sezuan).

