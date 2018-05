Joyce Heuitink: ‘Dit is wel een heel speciaal moment’

Met een super proef, waarbij Heuitink haar Gaudi Vita er scherp aan had staan ondanks de hitte, was Joyce Heuitink vandaag veruit de beste in de Prix St. Georges. Met achten voor onder andere de schouderbinnenwaartsen, overgangen en een pirouette, en zelfs een keer een negen voor een middendraf eiste ze wederom, net als op de eerste selectie in Tolbert, het oranje lint op.

Bruntink twee en vier

Zoals Heuitink zelf aan zei, “Ik moest flink aan de bak, er werd goed gereden”, maakte de concurrentie het haar niet makkelijk. Vai Bruntink, die de eerste selectie moest afmelden wegens ziekte, had aan Cum Laude en Darabel twee serieuze kanshebbers. De met veel veer bewegende Cum Laude imponeerde wederom met zijn prachtige silhouet en pakte met 69,41% de tweede positie. Met Darabel, wiens zoon Kilimanjaro vandaag werd goedgekeurd bij het KWPN, werd ze vierde met 68,24%.

Annemieke Vincourt wist zich met Fimosa tussen de twee paarden van Bruntink te wurmen in het klassement en werd derde met 68,46%. Karlijn van Geelkerken was de laatste die zich in de prijzen reed. Met Ecuador VD werd de amazone vijfde met 68,24%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl