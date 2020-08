Judith Pietersen moet boekhouding laten zien aan ex van Dan Brown

Dressuuramazone Judith Pietersen moet aan de ex-echtgenote van haar vriend Dan Brown inzage geven in haar boekhouding. Blythe Brown voert in Amerika een rechtszaak tegen haar ex Dan, omdat ze hem ervan verdenkt onder meer de beroemde Friese hengst Limited Edition, een nieuwe Volvo personenauto, een tweepaards vrachtwagen en de verbouwing van een appartement voor Judith Pietersen ter waarde van 120.000 euro aan de huwelijkse goederen te hebben onttrokken zonder dat zij hiervan op de hoogte was.

Om de boekhouding van Judith Pietersen te kunnen inzien, had Blythe Brown een kort geding aangespannen. De voorzieningenrechter oordeelde gisteren in zijn vonnis, dat Blythe Brown daar inderdaad recht op heeft op, omdat alleen dan kan komen vast te staan wat Dan Brown nu eigenlijk bezat toen hij op 4 december 2019 scheidde van Blythe. En of hij daarover eerlijk is geweest tegenover zijn echtgenote.

Hoger beroep

Luc Schelstraete, wiens kantoor Judith Pietersen bijstaat, is het niet eens met het vonnis. Zijn cliënte overweegt om in hoger beroep te gaan. Maar tot inzage in de boekhouding gaat het hoe dan ook komen: het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad.

