Julia Krajewski’s Samourai du Thot door blessure niet naar Aken

Het Duitse eventingteam moet het in Aken zonder Samourai du Thot (v. Milor Landais) van de Duitse Julia Krajewski doen. Krajewski schrijft op Instagram dat haar toppaard niet fit is door een lichte hoefblessure. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 droeg de combinatie bij aan een zilveren teammedaille.

De Duitse amazone laat op Instagram weten: ”Ook als de blessure zich elke dag verder herstelt, is mijn paard niet fit genoeg om in Aken van start te gaan. Ik weet zeker dat hij snel weer in vorm is.”

Josefa Sommer

De plaats van Krajewski wordt ingenomen door de Duitse Josefa Sommer. Zij rijdt de 17-jarige Hannoveraner Hamilton (v. Heraldik XX) in Aken. De combinatie was op 26 juni vijfde in de eventingwedstrijd in het Poolse Strzegon.

Bron: Horses.nl/St-Georg