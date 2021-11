Jur Vrieling nipt naast barrage in Valence

In het Franse Valence werden Jur Vrieling en KM Chalcedon (v. Calido I) vijfde in de 3* Grote Prijs over 1m50. Het duo miste op 7/100 seconde de barrage. Die werd uiteindelijk gewonnen door thuisruiter Jean Luc Mourier met Kielekoo van T&L (v. Carabas vd Wateringhoeve).

De gehele top drie was Frans. Paul Delforge was ook foutloos met Britney du Banney (v. Marius Claudius), Francois Xavier Boudant raakte met Brazyl du Mezel (v. Haloubet de Gorze) een balk in de barrage en werd derde.

Uitslag

Bron: Horses.nl