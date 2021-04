Jur Vrieling vierde in 1,40m direct op tijd

Jur Vrieling heeft met de NRPS-goedgekeurde Grenoble DN (Gaillard de la Pomme x Capitol II) de vierde plaats gegrepen in de 1,40m direct op tijd op CSI3* Lier. Vrieling stuurde de KWPN'er met een foutloze rit in 61,22 seconden over de finish. Aniek Diks en Harrie Smolders bemachtigden ook een plaats in de top tien.