Justice HL wint HC klasse L met zeven foutloze rondes

Caroline Müller deed wat ze moest doen: na zeven foutloze rondes in de competitie ook foutloos blijven in de barrage. Het leverde Justice HL (Harley VDL x Epilot) de winst op in de klasse L van de Blom Hengstencompetitie 2018/2019. Je suis equus tame (Qlassic Bois Margot x Quaprice Z) onder Steven Veldhuis en Jubel ES (Harley VDL x Lauriston) onder Bart Lips konden de nulreeks in de barrage net níet volmaken. Beiden kregen één balk aan de benen en werden daarmee tweede en derde.

Twaalf combinaties bleven foutloos en deden in de barrage een gooi naar de dagprijs. Met een tijd van 40,17 was Justice HL zeker niet de snelste; dat was Jumper Verdi (Verdi x Fuego du Prelet) met Bart Bles. Met een tijd van 31,38 sec. won hij de dagwedstrijd.

Serieuze poging

Jur Vrieling deed met Johnnie Walker VDL (Zapatero x Mermus R) een serieuze poging om de snelste tijd neer te zetten, maar slaagde daar net niet in. Met een totaal van 4 strafpunten eindigt hij op de vierde plek in de competitie. Jarno van Erp en Jacquet-Go (Thunder van de Zuuthoeve x Lux) bleven vandaag foutloos en zetten met 32,13 een snelle tijd op de klok. Met de eerder opgelopen vier strafpunten eindigen ze als vijfde.

Bron: Horses.nl