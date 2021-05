Kabinet mikt op 19 mei met tweede stap versoepelingen

Het demissionaire kabinet besluit volgende maandag of twee dagen later of de versoepelingen ingaan die in stap twee staan van het openingsplan. Ingewijden zeggen dat dat de boodschap is in de persconferentie morgen van minister De Jonge en premier Rutte. Voor de paardensport gaat deze stap waarschijnlijk betekenen dat meetmomenten weer verreden mogen worden.

Op dit moment zijn alleen ‘onderlinge meetmomenten’ toegestaan en organiserende verenigingen moeten daarbij vooraf toestemming vragen bij de gemeente of veiligsheidsregio.

Versoepelingen verplaatst

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze versoepelingen per 12 mei zouden ingaan, maar dat werd door het kabinet al met zeker een week uitgesteld omdat de ziekenhuisopnames nog niet terugliepen. Het kabinet mikt op dit moment op 19 mei, omdat de daling is ingezet. Maar omdat het nog onzeker is of is die daling doorzet, wordt het besluit pas twee dagen van tevoren definitief genomen.

Bron: NOS