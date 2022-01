Kampioen van de 6-jarige springpaarden van Spanje aangekocht door Karl Cox

De Belgisch springruiter en handelaar Carl Kox heeft de Spaans kampioen bij de 6-jarige paarden Moneypenny aangekocht.

De door Ivan Serrano Saez uitgebrachte merrie viel al het hele jaar op door de constante aan foutloze rondes die ze produceerde. Er was veel belangstelling uit binnen- en buitenland voor deze dochter van Seacost Don’t Touch Tiji en het is Kox die uiteindelijk de strijd won.

Het is een merrie die precies past in de filosofie die Kox heeft over een springpaard. Sterk lichaam, veel afdruk en vermogen en voorzichtigheid, deze merrie heeft het tot nog toe allemaal laten zien.

Een paard om in de gaten te houden en te zien of ze als volwassen springpaard net zo goed gaat zijn als ze was als jong paard.

Bron: Horses.nl