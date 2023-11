Kars Bonhof met Ivoor TN nipt 2de in 1.45m Lier

Vandaag werd in Lier de kwalificatieproef voor de Grand Prix verreden. Kars Bonhof werd met Ivoor TN (v. Eldorado van de Zeshoek) nipt tweede. Bonhof zette een foutloze eerste ronde neer en wist in de barrage eveneens foutloos te blijven met een tijd van 31.83 seconden. Hiermee moest hij de Ier Jonathan Gordon met een tiende verschil voor laten gaan in het 1.45m.