Kathy Kusner en Howard Simpson worden beloond met oeuvreprijs

Kathy Kusner en Howard Simpson krijgen op de aanstaande jaarvergadering in Florida van de Amerikaanse hippische federatie een prijs uitgereikt voor hun hele loopbaan in de springsport.

Kathy Kusner

Kathy Kusner is niet alleen bekend om wat ze als amazone heeft gepresteerd maar ook vanwege haar baanbrekend werk voor vrouwen in de topsport. Ze was de eerste vrouw ooit die geselecteerd werd voor het USA springteam van de Olympische Spelen in Tokio 1964, Mexico 1968 en München 1972.

Ze werd ook de eerste vrouw die in 1968 een licentie als jockey kreeg om renpaarden uit te mogen brengen in races. Ze werd tevens als eerste amazone opgenomen in de US Show Jumping Hall of Fame.

Howard Simpson

Howard Simpson organiseerde in 1984 het eerste Amerikaans Kampioenschap voor Young Riders op zijn landgoed in Illinois wat uiteindelijk in 1988 uitgroeide tot het algeheel Amerikaans Kampioenschap voor de jeugd in alle leeftijdsgroepen. Verder organiseerde hij het eerste CSI4* in Amerika en later ook het eerste CSI5*. Daarbuiten om had hij zitting in vele commissies en raden van de USEF.

Bron: TCOTH/Horses.nl