Kendra Clarica Brinkop moet wereldbekerfinale springen aan zich voorbij laten gaan na verkoop Kastelle Memo (v. Thunder vd Zuuthoeve)

De Duitse amazone Kendra Clarica Brinkop zal niet van start gaan tijdens de wereldbekerfinale springen in Leipzig, van 6 tot 10 april. Na haar tweede plaats in de Grand Prix van Verona afgelopen november had de 27-jarige amazone zicht op een ticket voor de felbegeerde finale. De amazone, die werkt voor de Stephex stables, zag echter haar beste paard vertrekken en verloor daarmee haar kans op de finale.

De merrie Kastelle Memo (v. Thunder vd Zuuthoeve) was onder Brinkop succesvol op het 1.60m niveau en behaalde verschillende goede klasseringen. Zo waren ze onder meer dubbel foutloos in de Nations Cup CSIO5* Rome en was er een tweede plaats in de CSI 4* Grand Prix tijdens de Hubside Jumping in Grimaud. Brinkop zag de merrie vertrekken naar de H5 stables en gaat de merrie door het leven als H5 Kastelle Memo. De eenentwintigjarige Mexicaan Carlos Hank Guerreiro, vriend van Zoe Conter, heeft de teugels overgenomen en sprong al naar diverse klasseringen in het 1.40m en 1.45m.