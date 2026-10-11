Kevin Jochems heeft pech in barrage St Tropez

Nicolas Layec heeft met Fee de Caryan (v. Vigo d’Arsouilles) de 3* Grote Prijs van St Tropez over 1,50 m gewonnen. In de Zuidfranse zandarena was hij de snelste van allemaal. De gehele top vijf bestond uit Franse combinaties. Kevin Jochems werd elfde met Casquetto van de Helle (v. Caquetto).
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Layec wint
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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